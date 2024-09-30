Söke'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Ahıra Sıçradı

Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

Konak Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Hüseyin Dinç'e ait ahıra sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki saman ve odunların yandığı belirlendi.