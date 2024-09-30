Söke'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Ahıra Sıçradı
Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Hüseyin Dinç'e ait ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki saman ve odunlar zarar gördü.
Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.
Konak Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Hüseyin Dinç'e ait ahıra sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki saman ve odunların yandığı belirlendi.