Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması - Haberler

Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen 23 firma, Aydın'ın Söke ilçesinde ağırlandı. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen 23 firma, Aydın'ın Söke ilçesinde ağırlandı. Söke Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında, tarım makinaları sektöründen firmalar bir araya geldi. Oda Başkanı Haluk Kutlay, yaptığı açıklamada 4 ülkeden gelen 23 firma yetkilisine teşekkür ederek, yeni projelerin hayırlı olmasını diledi. Konuk firma yetkilileri ise 3 günlük ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. AA / Musa Ölmez - Güncel Kazakistan Azerbaycan Aydın Güncel Haberler

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