Haberler

Söke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı ve yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'ın Söke ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle iş makineleriyle yol açıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Sazlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.