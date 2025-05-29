Söke'de Motosiklet Kazasında 1 Kişi Ağır Yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Mehmet Öz ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralı Öz hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Öz'ün kullandığı 09 AK 249 plakalı motosiklet, Yenicami Mahallesi Akeller Caddesi'nde kontrolden çıkarak savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Öz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel