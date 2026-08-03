Sokaktaki silahlı kavgada tesadüfen olay yerinde bulunan çift yaralandı

KAYSERİ'de sokak ortasında çıkan kavgada o sırada piknikten dönüp araçlarını park eden İ.Y. ile eşi S.Y., otomatik tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Geçimli Sokak'ta meydana geldi. M.T. ile V.G., Ö.A., M.E., M.E. ve D.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.T. otomobilinden çıkardığı otomatik tüfekle çevreye ateş açtı. O sırada binanın otoparkında araçlarından inen İ.Y. ile eşi S.Y. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan İ.Y. ile eşi S.Y.'nin piknikten döndükleri ve araçlarından indikleri sırada yaralandıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı