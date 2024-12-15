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İzmir Valiliği: Soğuktan ölen Adnan Kale defalarca huzurevine yerleştirildi

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İzmir Valiliği, "Soğuktan öleceğim" dediğinin ertesi günü sokakta hayatını kaybeden evsizle ilgili açıklama yaptı. Valilik, şahsın birçok kez huzurevi ve özel bakım merkezine yerleştirildiğini ancak kendi isteğiyle buralardan ayrıldığını belirtti.

İzmir'de bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde "Lütfen bana yardım edin. Soğuktan öleceğim. Engelliyim ve gidecek yerim yok." dediğinin ertesi günü donarak hayatını kaybeden 58 yaşındaki Adem Kale herkesin hüzne boğdu. İzmir Valiliği Kale hakkında açıklama yaptı.

"DEFALARCA HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kale'nin bedensel engelli olduğunun ve kısmi engelli sağlık raporu bulunduğu aktarıldı. Valilik, Kale'nin defalarca huzurevine ve özel bakım merkezine yerleştirildiğini ancak kendi isteğiyle buralardan ayrıldığını belirttiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kale, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde ve kısmi olarak bakıma muhtaç olması nedeniyle 2018 yılından itibaren çeşitli defalar huzurevine yerleştirilmiş, yine Valilik onayıyla İzmir'de özel bir bakım merkezinde kalırken daha öncekilerde olduğu üzere kendi isteğiyle özel bakım merkezinden ayrılmıştır. Adnan Kale hakkında Buca Güven Mahallesi'nde sokakta yaşamaya başladığıyla ilgili ihbarlar alınması üzerine yeniden takibi yapılmış, sosyal inceleme raporları düzenlenmiştir. Kale, huzurevinde kalmayı reddetmiş, görevli ekiplere Güven Mahallesi Muhtarı ve kolluk kuvvetlerine huzurevine gitmek istemediğini müteaddit defalar belirtmiştir."

Açıklamada, sabah saatlerinde görevli personelce huzurevine yerleştirilmek üzere tekrar Kale'nin bulunduğu mahalleye gidildiği ve vefat bilgisinin alındığı aktarıldı.

İzmir Valiliği: Soğuktan ölen Adnan Kale defalarca huzurevine yerleştirildi
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBükücü:

Valilik kendini kurtarma çabasında. Madem huzur evinde kalmıyor bir konteyner verin kalsın adamcağız

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Kendisi Huzurevinden kaciyorsa Aklidengesini kontrol etmek lazim. Bir eksiklik varsa geregi yapilmali. Devletin görevide bu olmali

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Haber YorumlarıMerxas:

ülkesinde insanlar sokakta donarak ölüyor adam Suriye derdinde..

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