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Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
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ADANA'da sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Yaşar Akman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Yaşar Akman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Akman'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Akman, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Akman'ın cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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