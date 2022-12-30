Sokak ortasında öldürülen Sinan Ateş'in son anları! Yaralı arkadaşının sorusu dikkat çekti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da sokak ortasında vurulmasının ardından son görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yaralanan Selman Bozkurt'un sağlık çalışanlarına "Yaşıyor mu?" diye bağırdığı duyuldu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Çukurambar'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Sinan Ateş'in vurulmasının hemen ardından yaşananlar da kameraya yansıdı. Olay yerine gelen ekiplerin, kalbi duran Ateş'i yeniden hayata döndürmek için kalp masajı yaptıkları görüldü.

ARKADAŞININ SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

Saldırıda omzundan yaralanan Selman Bozkurt'un acı içerisinde sorduğu soru da kameralara yansıdı. Bozkurt'un kanlar içerisinde sağlık çalışanlarına "Yaşıyor mu?" diye sorduğu duyuldu.