Sokak Düğününde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Adana'da sokak düğününde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada Kadir Aydeniz hayatını kaybetti, Muhammet K. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOKAK DÜĞÜNÜNDE KARŞILAŞAN HUSUMETLİLER SİLAHLA ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA'da otomobille seyir halindeki Kadir Aydeniz (52) ile sokak düğünü için toplanan davetliler arasında bulunan husumetlisi Muhammet K. (32), birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çatışmada otomobilde bulunan Aydeniz hayatını kaybetti, Muhammet K. ise ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 01 AOB 242 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Kadir Aydeniz, sokak düğünü için toplanan kalabalığı içerisinde husumetli olduğu Muhammet K.'yı görünce aracın içinden tabancayla ateş açtı. Muhammet K. de tabancasıyla karşılık verince sokakta silahlı çatışma çıktı. Muhammet K. ve Aydeniz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde direksiyondaki Aydeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Muhammet K. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydeniz'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ameliyata alınan Muhammet K.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Aydeniz'in, 7 Haziran'da oğlu Kerim Aydeniz'in sokak ortasında öldürülmesinden Muhammet K.'yı sorumlu tuttuğu belirtildi. Tarafların bu nedenle husumetli olduğu öne sürüldü.

ADIYAMAN'DA MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ; 4 YARALI

ADIYAMAN'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Adıyaman- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 02 ADM 225 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta sıkışan Zeki Y., İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, UMKE ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

title