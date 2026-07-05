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Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

U.D.Ş. (25) yönetimindeki 05 ABR 587 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolu Sırhoca köyü Elmapınarı mevkisinde İ.K. (44) idaresindeki 11 DM 868 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan N.E.K. (25) ve M.K. (42), Söğüt ilçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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