Kızılcahamam'da başıboş köpeklerin, ayılarla karşı karşıya geldiği anlar kamerada
Ankara Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda başıboş köpekler ile ayıların karşılaşma anı cep telefonuyla kaydedildi. Köpeklerin sardığı ayılar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Milli Parkı'nda başıboş köpekler ile ayıların karşı karşıya geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda ayılar görüntülendi. Ayılarla karşı karşıya gelen başıboş köpeklerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeklerin etrafını sardığı ayıların bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı