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Genç imam yaşam mücadelesini kaybetti

Genç imam yaşam mücadelesini kaybetti
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Erzurum'da ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gazdan zehirlenen 24 yaşındaki imam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen imam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kırsal Gündüz Mahallesi İbokom Cami İmamı Ahmet Yusuf Topaloğlu (24), 20 Ocak'ta ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gazdan zehirlenerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Topaloğlu, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Erzurum'a getirilen Topaloğlu için bugün öğle namazının ardından Narmanlı Cami'de cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 21 yüzyılda sobadan zehirleniyoruz

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen1
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