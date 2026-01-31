Bolu'da SMA hastası Rüzgar bebek için bağış gecesi düzenlendi

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneğince SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde yaklaşık 18 milyon lira toplandı.

Kentte Rüzgar Göktaş isimli bebeğe 10 günlükken SMA TİP-2 tanısı konuldu. SMA hastası bebeğin annesi Ebru Uğurlu Göktaş ve babası Ümit Göktaş, çocuklarının tedavisi için gerekli 77 milyon liranın toplanması amacıyla Bolu Valiliğine bağış kampanyası başvurusunda bulundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından bağış kampanyası başlatıldı.

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği tarafından Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar yardım toplamak için telefonların başına geçti.

Kentteki iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar tek tek telefonla arandılar.

Canlı yayınlanan 4 saatlik programda Rüzgar bebek için yaklaşık 18 milyon lira para toplanırken, en yüksek bağışı 1 milyon lira ile Boluspor Kulübünün eski başkanı ve iş insanı Savaş Abak yaptı.

Anne Ebru ve baba Ümit, Rüzgar'ın tedavisi için gerekli paranın toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.