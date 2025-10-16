Sivrihisar'da Kaçak Kazı Yapan Üç Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ilçedeki 3 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Örenyaka mevkisinde 3 zanlıyı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemede, şüphelilere ait olduğu tespit edilen yer altı görüntüleme cihazı, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.