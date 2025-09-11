Sivrice'de İtfaiye Aracı Devrildi: 2 Görevli Yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yangın mahalline giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 2 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre bir yangın ihbarına giden C.A. idaresindeki 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, Yedipınar köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 itfaiye eri, ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel