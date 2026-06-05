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Şanlıurfa'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.G. (39) henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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