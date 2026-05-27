Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Fikret Bilgin idaresindeki 07 FTU 12 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun Kalınağaç Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Zeynep Dila, Süreyya ve Mir Bilgin yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı