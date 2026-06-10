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Şanlıurfa'da derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Şanlıurfa'da derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Delik Deresi'nde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Hüseyin Kaçın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, derede boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti.

Delik Deresi'nde 28 Mayıs'ta boğulma tehlikesi geçiren Hüseyin Kaçın (13), tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaçın'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Arkadaşlarıyla Delik Deresi'ne girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Hüseyin Kaçın, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış daha sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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