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Siverek'te denetimli serbestlik hükümlüleri Sabancı İlkokulu'nu eğitime hazırladı

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Siverek'te denetimli serbestlik hükümlüleri Sabancı İlkokulu'nu eğitime hazırladı
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Şanlıurfa Siverek'te denetimli serbestlik hükümlüleri, Sabancı İlkokulu'nda bakım, onarım ve boya çalışması yaparak okulu eğitim öğretime hazırladı. Düzenlenen törende öğrencilere hediye verildi, Siverek Belediyesi çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, bakım, onarım ve boya çalışmalarını yaptıkları okulu eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı hükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri kapsamında Sabancı İlkokulu'nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Okulun çeşitli bölümlerini onaran ve binayı boyayan hükümlüler, eğitim ortamının yenilenmesine katkı sağladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından okulda sembolik açılış töreni düzenlendi.

Törende öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Siverek Belediyesi tarafından okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılırken programa katılan bazı kurumlar da öğrencilere top, ayakkabı ve çeşitli hediyeler verdi.

Törene, Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Tarık Alpsoy, Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak, hakim ve savcılar, cezaevi çalışanları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA
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