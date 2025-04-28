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Siverek'te Araç Muayene İstasyonuna Rüşvet Operasyonu: 7 Tutuklandı

Siverek'te Araç Muayene İstasyonuna Rüşvet Operasyonu: 7 Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde rüşvetle sorunlu araçları muayeneden geçirdiği iddia edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı. Emniyet, sahte evrak düzenleyen bir örgütü ortaya çıkardı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde araç muayene istasyonunda rüşvet karşılığında sorunlu araçları muayeneden geçirmiş gibi göstererek sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, araç muayene istasyonunda görevli çalışanlar ile iş takipçilerinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, sahte evrakla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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