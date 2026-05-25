Sivas Valisi Şimşek'ten Kurban Bayramı mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek, mesajında, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunun ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve muhabbetin hakim olduğu, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu vurgulayan Şimşek, "Dini ve manevi değerlerimizi yaşattığımız bu özel günler bizleri birbirimize yakınlaştıran, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren önemli fırsatlardır." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, gönüllere dokunmanın, ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın ve kardeşlik hukukunu güçlendirmenin en anlamlı vesilelerinden biri olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret etmeli, hayır dualarını almalı, çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, yaşlıların ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmalıyız. Çünkü bayram sadece sevinmek değil, aynı zamanda sevindirmektir. Asırlardır bizleri ayakta tutan birlik ve beraberlik ruhunun, bu mübarek günlerde daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Özellikle gönül coğrafyamızda zulüm, savaş ve yokluk içerisinde yaşam mücadelesi veren mazlumların acılarını paylaşmak, onlara dua etmek ve imkanlarımız ölçüsünde destek olmak hepimizin insani ve vicdani sorumluluğudur."