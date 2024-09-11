Sivas Ulaş ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursları başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kur'an kursunu ziyaret ederek, kurs hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere oyuncak hediye eden İçli, "Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması diliyorum. Öğrencilerimize ve öğreticilerimize başarılar diliyorum." dedi.