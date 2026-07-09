Yuvasında ayağına ip dolanan yavru leyleğe itfaiye yardımı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan leylek yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezi Gültekin Mahallesi'nde yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle hareket edemeyen leylek yavrusunu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenle yuvaya çıkarak leyleği ayağına dolanan ipten kurtardı. İpten kurtarılan yavru leylek, yeniden güvenli şekilde yuvasına bırakıldı.

Gültekin Mahallesi Muhtarı Talip Kılıç, duyarlılık gösteren vatandaşa ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Şarkışla Belediyesi itfaiye ekibine teşekkür ediyorum. Leylek yavrusu yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kalmıştı. Sağ olsun itfaiye ekibindeki arkadaşlarımız kurtardı. Leylek şu anda yuvasında, güvenli bir şekilde duruyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı