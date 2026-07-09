Haberler

Yuvasında ayağına ip dolanan yavru leyleğe itfaiye yardımı

Yuvasında ayağına ip dolanan yavru leyleğe itfaiye yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yuvasında ayağına ip dolanan leylek yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden yuvasına bırakıldı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan leylek yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezi Gültekin Mahallesi'nde yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle hareket edemeyen leylek yavrusunu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenle yuvaya çıkarak leyleği ayağına dolanan ipten kurtardı. İpten kurtarılan yavru leylek, yeniden güvenli şekilde yuvasına bırakıldı.

Gültekin Mahallesi Muhtarı Talip Kılıç, duyarlılık gösteren vatandaşa ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Şarkışla Belediyesi itfaiye ekibine teşekkür ediyorum. Leylek yavrusu yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kalmıştı. Sağ olsun itfaiye ekibindeki arkadaşlarımız kurtardı. Leylek şu anda yuvasında, güvenli bir şekilde duruyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz

En yakınlarındaki isim yeni parti için tarih ve vekil sayısı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'ndaki performansının karşılığını aldı: 60 milyon Euro'ya transfer oluyor

Dünya Kupası'nda ağızları açık bırakmıştı: 60 milyona transfer oluyor
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı

Caddeyi önce çığlıklar sardı, sonra hepsi birden sevinmeye başladı
Trossard'ın menajeri İstanbul'da! Beşiktaş transferi bitiriyor

Beşiktaş durmak bilmiyor: Dünyaca ünlü bir yıldız transferi daha
NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

NATO Zirvesi'ne katılan Başbakanın beğenisi başını çok ağrıtacak!

Ali Hamaney için Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi

Cenazesi doğduğu kentte! Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor
TÜVTÜRK'ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması

Araç sahipleri dikkat! Süre dolmadan hemen başvurun