Sivas'ta polis ekipleri kimliğini unutan ve okullarını karıştıran öğrencilere yardım etti
Sivas'ta YKS'de kimliğini unutan ve okulunu karıştıran 9 öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişti.
Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kimliğini unutan ve okullarını karıştıran öğrencilere polis ekipleri yardım etti.
Kent merkezinde kimliğini unutan 4 öğrenci ve okullarını karıştıran 5 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinden yardım istedi.
Gerekli desteği veren ekipler, öğrencileri sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetiştirdi.
Öğrenciler ve veliler, polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya