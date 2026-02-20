Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının evlerinde yapılan aramalarda 5 bin 568 sentetik uyuşturucu hap, 7,2 gram kokain ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise haklarında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.