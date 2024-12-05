Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 8 av tüfeği ve havalı tüfek ile mermiler ele geçirildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adreste yaptıkları aramada kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 8 av tüfeği, havalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.