Haberler

Öğrenci servis minibüsü devrildi: 14 yaralı

Öğrenci servis minibüsü devrildi: 14 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldızeli ilçesinde meydana gelen kazada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden servis minibüsü şarampole devrildi. 13'ü öğrenci toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13'ü öğrenci, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Güneykaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Çevredeki köylerden aldığı öğrencileri Güneykaya beldesindeki okullarına taşıyan Mehmet Ateş'in kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 58 AHA 260 plakalı servis minibüsü, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Ateş ve servisteki 13 öğrenci yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti