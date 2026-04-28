Sivas'ta şehitler anısına fidan dikildi

Sivas'ta şehitler anısına fidan dikildi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesince (SCÜ) düzenlenen etkinlikte, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu fidan ve yetişkin ağaçlar toprakla buluşturdu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesince (SCÜ) düzenlenen etkinlikte, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu fidan ve yetişkin ağaçlar toprakla buluşturdu.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, etkinlikle fidan ve ağaçları toprakla buluşturmanın yanı sıra geleceğe umut ektiklerini belirtti.

Daha yeşil bir kampüs, daha yaşanabilir bir çevre ve doğaya karşı sorumlulukları yerine getirmek adına önemli bir adım attıklarını vurgulayan Şengönül, "Diktiğimiz her bir fidanı şehitlerimizin aziz hatırasına ithaf ettik. Onların isimlerini yaşatmak, fedakarlıklarını unutmamak ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek bizim için büyük bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri de rahmetle andığını aktaran Şengönül, açıklamasında, "Onların anısına fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu fidan ve ağaçlar hem birer hatıra hem de geleceğe bırakılan yaşam kaynakları olacaktır. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde Sivaslı iş insanı Mehmet Akif Bağce ve SCÜ Vakfının kıymetli destekleri büyük rol oynamıştır. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, bu birlik ve dayanışmanın artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Katılımcılar, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu vererek şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri üzerine astı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayati Öztürk ve Prof. Dr. Salih Cem İnan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu ve Özdemir Yalçın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Doğan Özer, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit aileleri, kurum müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
