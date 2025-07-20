Sivas'ta Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tıra çarptı; 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın detayları araştırılıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

M.A. (35) yönetimindeki 07 AYR 988 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü yakınlarında M.S.K. idaresindeki 96 AAN 664 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan D.A. (3), Ş.A. (32), A.A. (7), Ş.E. (28) ve A.E. (57) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 3 yaşındaki D.A, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Lokman Sevindik - Güncel
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