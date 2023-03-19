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SİVAS'TA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI

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SİVAS'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu İran uyruklu 4 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu İran uyruklu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan'dan Sivas istikametine giden Peyman Rojatı yönetimindeki 45 AB 666 plakalı otomobil, Yarhisar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Rojatı ile araç içerisinde bulunan Fatemeh Seyedmohammad, Baran Peyman ve Bardia Peyman yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Hafik Sivas Güncel Haberler

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