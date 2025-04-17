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Sivas'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Demir, hastanede hayatını kaybetti. Yeni satın aldığı motosiklettiyle yola çıkan Demir'in kazası detaylarıyla aktarılıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Demir (35) yönetimindeki 07 CBS 044 plakalı motosiklet, Sivas-Kayseri kara yolunda bariyerlere çarparak devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı Gemerek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in, motosikletini yeni satın aldığı ve bir motosiklet grubuyla Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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