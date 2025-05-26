Sivas'ta Kömür Madeninde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ta Kömür Madeninde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Sivas'ın Zara ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 1 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Zara ilçesinde, bir kömür madeninde çalışma yapıldığı sırada yaşanan patlama sonucu yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, yabancı uyruklu 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Karadere köyü Yanık mezrası mevkisinde bir kömür madeninde meydana geldi. Ocakta çalışma yapıldığı sırada bilinmeyen nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Patlamada yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 yabancı uyruklu kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sivas merkezde bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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