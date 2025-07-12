Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 59 yaşındaki Halil Ağıl, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağıl'ın cenazesi, Gülpınar köyünde toprağa verilecek.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli 2 çocuk babası 59 yaşındaki Halil Ağıl'a bir ay önce kene yapıştı.

Ağıl, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Ağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Ağıl'ın cenazesinin Gülpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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