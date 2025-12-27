Haberler

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, kenti beyaza bürüyen kar yağışı etkili oldu. Belediyenin tuzlama çalışmaları ile yol ve kaldırımlarda önlemler alındı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bu sabah sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, geceden itibaren yerini aralıklı kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde kısmen etkisini artıran kar yağışı ile birlikte kent merkezi, beyaza büründü. Kent meydanında güzel görüntüler oluşurken; belediye ekipleri, buzlanmalara karşı yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan Tarihi Eğri Köprü civarında da güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle şehirler arası yollarda seyahat edecek olan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
