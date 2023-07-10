Sivas'ta Kamyon ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
B.B. yönetimindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Cemel Beldesi Kavşağı'nda, H.K. (39) idaresindeki 58 TR 033 plakalı vinçli kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü B.B. ile araçta bulunan O.B, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan D.B. (20), Ö.B. (10) ve F.B. (43) ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.