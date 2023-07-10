Sivas'ta Kamyon ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.