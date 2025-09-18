Haberler

Sivas'ta Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, İki Kişi Tutuklandı

Şarkışla ilçesinde 6 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ve emniyet güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, çalıntı malzemelerle birlikte yakalandılar.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 2 evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, şüphelilerin H.M.Y, E.Ç. ve Ö.Ç. olduğunu belirledi.

Jandarma bölgesinde de 4 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen zanlılar, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ve 309 tabanca fişeği ele geçirildi.

H.M.Y. ile Ö.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ç. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
