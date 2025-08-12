Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İmranlı ilçesi Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. yönetimindeki 34 BDU 306 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sürücü ile birlikte S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İmranlı ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

Gizlice fotoğraf çekerken yakalandı, son hareketi videoya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var

Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.