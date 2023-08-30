Sivas'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

Kaza sonrası hafif ticari araç yan yattı: 2 yaralı

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde İnönü bulvarı tren garı kavşağında meydana geldi. M.A yönetimindeki 58 NN 318 plakalı Opel marka otomobil ile G.A yönetimindeki 58 ADG 616 plaklık Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilerek yan yattı, kazada sürücüler yaralandı. Kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.