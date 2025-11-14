Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

SİVAS'da bir TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla giren 18 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklandı.

Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir TIR durdurularak arama yapıldı. Aramada TIR'ın dorsesine gizlenmiş yabancı uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit edildi. TIR şoförleri İ.D. ve T.G. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıktıkları mahkeme tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği açıklandı.

Haber: Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ(Sivas),