Sivas'ta dolandırıcılıktan hüküm giyen 3 kişi yakalandı

Sivas'ta haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Özel hareket polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 48 ayrı dosyadan ifadesinin alınması, 5 dosyadan da yakalanması amacıyla arama kaydı bulunan O.G. ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 50 ayrı dosyadan ifadesinin alınması amacıyla aranan A.A.Ö. ve aynı suçtan hükümlü O.İ. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.