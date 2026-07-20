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Sivas'ta dilencilere yönelik denetimler sürüyor

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Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, organize dilencilik yapan ve çocukları istismar eden kişilere karşı denetimlerini artırdı. Başka illerden gelen dilencilerin halkın duygularını istismar ettiği belirtildi.

Sivas'ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatları doğrultusunda zabıta ekiplerinin, organize dilencilik yapan kişilere karşı denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kişilere Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde yapılan kontrollerde başka illerden gelen şahısların trafik ışıklarında, kavşaklarda ve şehrin yoğun bölgelerinde dilencilik yaptığı tespit edilmiştir. Bu kişiler, halkımızın dini ve vicdani duygularını istismar ederek şehrimizin huzurunu bozmaktadır. Özellikle küçük çocukların kucaklarda istismar aracı olarak kullanılması, ahlaki ve insani değerlerle bağdaşmamaktadır."

Dilencilerin yüzde 99'unun şehir dışından geldiği vurgulanan açıklamada, "Sivas Valiliği, belediyemiz, vakıf ve derneklerimiz gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimize her daim destek olmaktadır. Dilencilik faaliyetleri, ihtiyaç sahipliği ile bağdaşmamaktadır ve toplumun vicdanını istismar eden bir suç unsuru olarak görülmektedir. Çocukların dilencilikte kullanılması çocuk istismarı kapsamına girmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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