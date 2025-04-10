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Sivas'ta Dağ Keçileri Şehir Merkezine Yaklaştı

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Sivas'ta belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Dağ keçileri, şehir merkezine 5 km mesafede bulunan Paşabahçe Mesire alanında dron ile görüntülendi. Usta tırmanıcılıkları ile tanınan dağ keçileri, kayalık alanda dikkati çekti.

Dağların usta tırmanıcıları böyle görüntülendi

Sivas'ta belgeselleri aratmayan görüntüler

SİVAS - Doğada nadir görülen dağ keçileri, Sivas'ta şehir merkezine kadar indi. Dağ keçilerinin kayalık alanda dron kamerasına yansıyan görüntüleri, belgeselleri aratmadı.

Sarp arazilerin usta tırmanıcıları olarak tanınan dağ keçileri, Sivas'ta şehir merkezine kadar yaklaştı. Kent merkezine 5 km mesafede bulunan ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Paşabahçe Mesire alanı çevresinde görüntülenen 2 dağ keçisi, dron ile görüntülendi. Dik yamacı ustaca tırmanan dağ keçileri, belgesel tadında görüntüler oluşturdu. Bölgede sıklıkla görülen dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu.

Su doldurmak için sürekli mesire alanına geldiğini ifade eden Ali Koç, "Buralara dağ keçileri sıklıkla iniyor. Çok güzel ve sevimli hayvanlar ama insanlara pek yaklaşmıyor, kaçıyorlar. Onları kesinlikle korumamız lazım. Ben buraya haftada bir kesin geliyorum ve genelde de görüyorum. Genelde dağda bulunan oyuklarda geziniyorlar" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Güncel
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