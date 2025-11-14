Sivas'ta Çukura Düşen Yaşlı Adam Yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 69 yaşındaki S.S., komşusunun kazdığı çukura düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde komşusunun kazdığı çukura düşen kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yukarı Mahalle'de yaşayan 69 yaşındaki S.S, komşusunun evinin bahçesinde kazdığı çukuru fark etmeyerek içine düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düştüğü çukurdan çıkarılan S.S, Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel