Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen yangında bir yayla evi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta çıkan yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen yangında bir yayla evi kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Doğanşar ilçesi Çatpınar köyü Çanakçı yaylasında meydana geldi. Geçimini hayvancılık ile sağlayan S.K'ya ait yayla evinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar yayla sakinleri yangını hortumdan su sıkarak söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi.