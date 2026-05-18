Belediye çalışanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde belediye çalışanı Abdullah Hasdemir, akrabası O.H. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın 4 yıl önceki bir cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yıldızeli ilçesinde belediyede çalışan Abdullah Hasdemir'i tabancayla vurarak öldüren kişinin akrabası O.H. (53) olduğu belirlendi. Olayın 4 yıl önce ilçede yaşanan bir cinayetle ilişkili olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı çalışmayla O.H. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, sorguya alındı.
CİNAYET KAMERADA
Öte yandan, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde poşetle yürüyen Abdullah Hasdemir, yol kenarında biriyle konuşurken cinayet şüphelisinin tabancayı çıkarıp ateş ettiği, ardından kaçtığı görüldü.
Uğur YİĞİT/SİVAS,