Sivas'ta Kurban Bayramı'nda 857 güvenlik görevlisi sahada olacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde, kazasız belasız ve rahat geçirebilmeleri için 857 güvenlik görevlisinin bayram boyunca görev yapacağını bildirdi.

Şimşek, yazılı açıklamasında, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için çalışma yaptıklarını aktaran Şimşek, bayram süresince İl Jandarma Komutanlığından 89 tim ve 425 personel ile İl Emniyet Müdürlüğünden 201 ekip ve 432 personelin görev yapacağını ifade etti.

Şimşek, özellikle trafik kazalarının önlenmesi için tedbirler aldıklarını vurgulayarak, "Denetimlerimiz şehir içi ve şehirlerarası tüm güzergahlarda, hava destekli radar uygulamaları ve EDS sistemleriyle aralıksız devam edecektir. Denetimlerin amacı kazaları önlemek, can kayıplarını azaltmak ve yuvalara ateş düşmesini engellemektir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Şimşek, "Lütfen emniyet kemerinizi takın, hız sınırlarına riayet edin. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayın, direksiyon başında telefon kullanmayın. Unutmayalım erken varmak için yapılan bir hata, hiç varamamaya sebep olabilir. Sizi bekleyenler var, bir bayram sabahında kapınızı çalmanızı bekleyenler var. Bir sofrada eksik kalmamanızı isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Şimşek, trafik tedbirlerinin yanı sıra kurban satış ve kesim alanlarında, mezarlıklarda ve bayram süresince yoğunluk yaşanabilecek tüm alanlarda da gerekli asayiş tedbirlerini aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bu süreçte görev yapan güvenlik güçlerimiz, sadece denetim için değil, sizlere rehberlik etmek, ihtiyaç anında yanınızda olmak ve bayramın huzur içinde geçmesini sağlamak için sahada olacaktır. Kurban Bayramı'nın başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için hep birlikte kurallara uyalım, tedbirli olalım."