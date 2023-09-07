Sivas'ta Araç Park Etmek İsterken Yaya ve PTT Şubesine Çarptı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir araç, park etmek için yavaşlayan başka bir araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak önce bir yayaya ardından PTT şubesine çarptı. Kazada yaralanan bir kişi oldu.