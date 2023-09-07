Sivas'ta Araç Park Etmek İsterken Yaya ve PTT Şubesine Çarptı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir araç, park etmek için yavaşlayan başka bir araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak önce bir yayaya ardından PTT şubesine çarptı. Kazada yaralanan bir kişi oldu.
Sivas'ta cadde üzerinde seyreden araç, park etmek için yavaşlayan otomobile çarptı. Aracın kaldırıma çıkarak önce yayaya ardından PTT şubesine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ın Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yusuf A. idaresindeki 58 NF 195 plakalı hafif ticari araç, park etmek için yavaşlayan Cemal Y. idaresindeki 58 ACD 459 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle caddede bulunan kaldırıma çıkan araç; önce kaldırımda yürüyen Yüksel Ş.'ye ardından PTT şubesine çarptı. Kazada yaya Yüksel Ş. hafif şekilde yaralandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS