Sivas'ta Su Borusu Patladı, Cadde Göle Döndü

Güncelleme:
SİVAS'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu cadde göle döndü; bir kısmı çöken yol nedeniyle trafik aksadı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi'nde yaşandı. Yolun altından geçen ana şebeke su borusu patladı. Yüzeye çıkan şebeke suyu, caddeyi göle çevirdi. Kısa sürede çökmenin de yaşandığı yol, polis ekipleri tarafından trafiğe kapandı. Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne (SİBESKİ) de haber verildi. Caddeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti. Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. SİBESKİ ekipleri, borunun değişimi için çalışma başlattı.

