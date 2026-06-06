Sivas'ta Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği

Sivas'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

50. Yıl Kavşağında gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen il protokolü, ceza infaz kurumlarında görev yapan personel, aileleri ve davetliler Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, ceza infaz personelinin disiplin, sabır ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, "Kurumların güvenliğinin sağlanması, toplumsal huzurun korunması ve adaletin tecellisine sundukları katkılar büyük. Ceza infaz hizmetlerinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda yüksek sorumluluk gerektiren önemli bir kamu görevi, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm personele ediyorum. Görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden ceza infaz personelini de rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Tören, Ceza İnfaz Kurumu Halkoyunları ekibinin sergilediği yöresel halk oyunları gösterisiyle devam etti.