Sivas'ın Gemerek ilçesinde hakim ve savcılara veda programı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hakim ve savcılara veda programı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılar için düzenlenen veda programında, Kaymakam Enes Burak Koca, görevi bırakacak olanları plaketle onurlandırdı ve yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, ilçede verdikleri hizmetlerden dolayı hakim ve savcılara teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Tayini çıkan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı dileyen Koca, "İlçemizde adaletin tesisi adına özveriyle görev yapan kıymetli hakim ve savcılarımıza teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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